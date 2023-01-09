Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом на Бору. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса на Бору. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Авария произошла 8 января 2023 года. Автобус, который следовал по маршруту «Сокольский-Нижний Новгород», столкнулся с двумя автомобилями. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

По версии ГИБДД, около 11:40 водитель автобуса пытался объехать остановившееся транспортное средство и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машинами «Киа» и «ГАЗель». В результате аварии 39-летняя женщина, водитель «Киа», пострадала. Она доставлена в борскую ЦРБ.

- В автобусе находилось 50 человек, в том числе 47 детей, - написали в телеграм-канале «R2N – Нижний Новгород».

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об оказании услуг и о безопасности движения.