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НовостиОбщество8 января 2023 18:05

Нижегородцам представили концепции благоустройства двух скверов в Ленинском районе

Их обустроят в 2023 году
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородцам представили концепции благоустройства двух скверов в Ленинском районе.

Нижегородцам представили концепции благоустройства двух скверов в Ленинском районе.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородцам представили концепции благоустройства двух скверов в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить сквер Памяти у дома №41 по проспекту Ленина и сквер у дома №14 по улице Снежной.

В сквере Памяти жители Ленинского района хотят обустроить удобную тропиночную сеть и установить комфортные скамейки. Также будут расширены дорожки, которые ведут к стеле. По словам жителей района, она считается знаковым местом в сквере Памяти.

А вот сквер на улице Снежной нижегородцы хотят видеть спокойным и тихим. Большое внимание будут уделять озеленению пространства, чтобы повысить эстетические качества сквера. Кроме того, благодаря асфальтному покрытию детям будет комфортно кататься на роликах и самокатах.