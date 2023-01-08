Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев перейдет в ФК «Пари Нижний Новгород». Фото: ПФК ЦСКА

20-летний нападающий ЦСКА Владислав Яковлев будет выступать на правах аренды за футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Стоит отметить, что это соглашение подразумевает право выкупа. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

Владислав Яковлев с 6 лет воспитывался в системе армейского клуба. Так, за главную команду ПФК ЦСКА молодой нападающий провел 34 матча, в том числе 14 матчей в этом сезоне.

Кроме того, Владислав Яковлев является чемпионом России среди команд спортивных школ 2017 года и двукратным победителем Молодежной футбольной лиги в составе ЦСКА-М.

Напомним, недавно стало известно, что Артем Горлов назначен новым тренером футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Ранее он возглавлял красноярский футбольный клуб «Енисей»