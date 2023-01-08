Нижегородские детсады будут работать в морозы в обычном режиме. Фото: Евгения ГУСЕВА

Детские сады Нижнего Новгорода будут работать в морозы в обычном режиме. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Напомним, Минобр Нижегородской области рекомендовало школьникам не посещать занятия при сильных морозах.

Так, ученики начальных классов могут не посещать уроки при -25…-29 градусах. А при температуре – 30 градусов в школу могут не ходить учащиеся 1-9 классов.

По словам Юрия Шалабаева, ситуации бывают разные. Поэтому завтра все школы будут готовы принять своих учеников.

- При этом уроки, пропущенные ребятами из-за погодных условий, не будут считаться пропусками по неуважительной причине, - отметил глава города.

Кроме этого, Юрий Шалабаев подчеркнул, что детские сады будут работать в обычном режиме.

- Единственное, в связи с морозами могут быть скорректированы графики уличных прогулок, - написал мэр Нижнего Новгорода.