Свыше шести тысяч нижегородцев прошли обучение в центре «Мой бизнес» в 2022 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше шести тысяч нижегородцев прошли обучение в центре «Мой бизнес» в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Обучение проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Курсы направлены на предпринимателей различного уровня и направлений бизнеса.

Так, в Нижегородской области разработано около 10 обучающих программ для молодых предпринимателей, социальных предприятий и экспортеров. Курсы затрагивают как базовые знания - налоговый режим, формирование рынка. А также специфические. Например, культурные особенности, которые необходимо знать для успешной заграничной торговли.

Кроме того, обучение направлено не только на теоретическое получение знаний, но и на практику. Нижегородцы учатся создавать бизнес-планы, составленные с учетом получения мер господдержки.

Стоит отметит, что за 2022 год около 400 предпринимателей, которые прошли обучение, получили меры государственной поддержки.

- Среди них - услуги по продвижению в социальных сетях, создание интернет-магазина, гранты, - уточнил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.