Около 2,3 миллионов рублей потерял нижегородец из-за телефонных мошенников в канун Нового года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Автозаводского района стал жертвой телефонных мошенников, переведя им около 2,3 миллионов рублей в канун Нового года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

48-летний житель Автозаводского района обратился в полицию. Мужчина рассказал о том, что ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник сообщил нижегородцу, что от его имени якобы была незаконно одобрена заявка на кредит.

Так, собеседник убедил нижегородца, что для отмены заявки необходимо снять все деньги со счета и перевести их на безопасные счета. Поверив лжесотруднику банка, мужчина потерял около 2,3 миллионов рублей.

— Все это время мошенник находился на связи с заявителем, не давая ему возможность положить трубку и обдумать полученную информацию, - отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мошенникам может грозить до 10 лет тюрьмы.