Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов проведет личный прием граждан 31 января. Фото: government-nnov.ru

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проведет личный прием граждан 31 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стоит отметить, что к министру можно обращаться по вопросам охраны здоровья граждан, а также по вопросам обязательного медицинского страхования и воспитания в образовательных организациях.

На прием могут записаться как жители Нижегородской области, так иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие на территории региона. Примечательно, что на каждого заявителя предусмотрено 15-20 минут.

Для того, чтобы записаться на встречу, необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области. Запись прекратится за пять дней до начала приёма.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.