Митрополит Георгий провел рождественское богослужение в нижегородском соборе Александра Невского. Фото: пресс-служба нижегородской епархии
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в ночь на 7 января совершил праздничное рождественское богослужение в кафедральном соборе Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии.
Во время богослужения митрополит Георгий зачитал Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После этого глава Нижегородской митрополии поздравил нижегородцев со светлым праздником Рождества Христова.
- Мы должны стремиться к чистоте сердечной, являющейся величайшей добродетелью…Желаю помощи Божией, мира вам и вашим семьям, - отметил нижегородский архипастырь.
Также во время мероприятия Митрополит Георгий преподал юным нижегородцам свое благословение и вручил детский молитвослов, иконку Рождества Христова и шоколадку.