Митрополит Георгий провел рождественское богослужение в нижегородском соборе Александра Невского. Фото: пресс-служба нижегородской епархии

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в ночь на 7 января совершил праздничное рождественское богослужение в кафедральном соборе Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии.

Во время богослужения митрополит Георгий зачитал Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После этого глава Нижегородской митрополии поздравил нижегородцев со светлым праздником Рождества Христова.

- Мы должны стремиться к чистоте сердечной, являющейся величайшей добродетелью…Желаю помощи Божией, мира вам и вашим семьям, - отметил нижегородский архипастырь.

Также во время мероприятия Митрополит Георгий преподал юным нижегородцам свое благословение и вручил детский молитвослов, иконку Рождества Христова и шоколадку.