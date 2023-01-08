Нижегородские музыканты из «Uma2rmaH» попали под санкции Украины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородские музыканты - братья Сергей и Владимир Кристовские из группы «Uma2rman» попали под санкции Украины. Также в список попала уроженка Нижнего Новгорода певица Ольга Кормухина. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 7 января.

Стоит отметить, что в санкционном списке опубликованы 119 имен. В основном это музыканты, актеры, режиссеры и ведущие. Так, в списке оказались Филипп Киркоров, Никита Михалков, Евгений Петросян, Сергей Лазарев, Дмитрий Харатьян, Леонид Якубович, Полина Гагарина и многие другие.

Теперь деятелям культуры запрещен въезд на территорию соседнего государства и сотрудничество до 2033 года. Также их лишили украинских государственных наград.