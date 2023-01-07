Дзержинский завод имени Свердлова войдет в госкорпорацию «Ростех» ФОТО: сайт завода имени Свердлова

Завод имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области войдет в госкорпорацию «Ростех». Об этом стало известно из распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Кроме Дзержинского завода, крупнейшего предприятия в боеприпасной отрасли, в «Ростех» войдут еще 14 военных заводов. Среди них числится, например, Алексинский химический комбинат в Тульской области, завод имени Морозова в Ленинградской области, Государственный НИИ химических продуктов в Татарстане, НПО «Казанский завод точного машиностроения» в Татарстане, Пермский пороховой завод, Федеральный центр двойных технологий «Союз» в Московской области и Тамбовский пороховой завод.

Согласно распоряжению, предприятия предварительно будут преобразованы в Акционерные общества.

Ранее мы сообщали, что Минпромторг объявил о проведении конкурса на должность генерального директора «Завода имени Я.М. Свердлова» в Дзержинске.