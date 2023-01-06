Мероприятия в парках Нижнего Новгорода отменяют из-за сильного мороза Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Часть мероприятий, которые должны были пройти в парках Нижнего Новгорода 6, 7 и 8 января, будет отменена из-за сильного мороза. Но некоторые из мероприятий перенесут на 13 и 14 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент культуры.

В парке «Швейцария» продолжает работать каток, но отменены дневные анимированные программы и мастер-классы.

Мероприятия 7 и 8 января отменяются в Автозаводском парке и парке 777-летия Нижнего Новгорода.

Как говорится в сообществе ВКонтакте «МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» в парках Станкозавода, имени Я.М. Свердлова, «Дубки», Светлоярский, Второго паркового озера также будут отменены ближайшие запланированные мероприятия.

Стоит отметить, что прогуляться можно в каждом парке, они для этого, конечно же, открыты. Также продолжают работать фотозоны.