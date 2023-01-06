ХК«Торпедо» со счётом 5:2 обыграл «Спартак» 6 января Фото: Мария СОРОКИНА

ХК «Торпедо» со счётом 5:2 обыграл столичный «Спартак» в матче континентальной хоккейной лиги 6 января.

Этот поединок начался со стремительной атаки гостей, однако этот и следующие несколько ударов по воротам торпедовцев не изменили счёт на табло. Не изменилась ситуация и после удаления Максима Федотова за блокировку - хозяева достойно отыграли меньшинство. Счет открыл капитан «бело-синих» Михаил Орлов. Следом нижегородцы получили возможность пробить буллит, но Алексею Кручинину не удалось переиграть вратаря. Вторую шайбу в ворота гостей за минуту до перерыва отправил Андрей Белевич.

Во втором периоде, не успев отыграть и трёх минут, хозяева забили уже из большинства, шайбу на свой счёт записал Сергей Гончарук. Уже через минуту «Спартак» открыл счёт своим шайбам в этой встрече. У «Торпедо» свою шайбу забил Владислав Фирстов. Гостям потребовалось более десяти минут, чтобы вернуть разницу в две шайбы. За пару минут до перерыва Белевич забил свою вторую шайбу - 5:2.

В третьем периоде Дарьин получил удар коленом и был вынужден покинуть лед. Игрок команды гостей получил штраф, и «Торпедо» провело пять минут в большинстве, однако счёт остался прежним.