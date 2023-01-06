3 964 граммов наркосодержащих растений было изъято у нижегородца летом 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН

3 964 граммов наркосодержащих растений было изъято у жителя Дивеевского района в конце лета 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, 40-летний житель села Елизарово приобрел в мае 2022 года семена конопли и посадил их в своем огороде. В августе, когда мужчина собирался срезать растения для дальнейшего высушивания с целью употребления, полицейские пресекли его деятельность.

В ходе обыска полицейские изъяли 3 срезанных части растения и 88 кустов, которые росли на огороде мужчины.

По результатам экспертизы, оконченной в декабре 2022 года, было установлено, что растение является наркосодержащим. А общий вес изъятого составил 3 964 граммов.

В отношении жителя Дивеевского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: «незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере», «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

– Согласно российскому законодательству житель села Елизарьево, может быть приговорен судом к наказанию вплоть до 10 лет лишения свободы, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В конце декабря 2022 года дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.