Новый сигнал светофора появится в Нижегородской области с 1 марта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый сигнал светофора – белое изображение пешехода со стрелкой – появится в Нижегородской области с 1 марта 2023 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция Права» Егора Редина.

По его словам, новый сигнал появится под основными цветами светофора. Стрелка будет указывать на то, что по направлению движения дорогу по разрешающему сигналу может переходить пешеход.

Этот сигнал ранее уже тестировали, и он показал высокую эффективность. Аварий стало меньше.

Стоит отметить, что сигнал пешехода со стрелкой не добавляет новых правил. Он, наоборот, облегчит жизнь водителям. Уступать пешеходам на перекрестке автомобилист и ранее был обязан. Сигнал дает дополнительную информацию, что позволит сократить число наездов на пешеходов.