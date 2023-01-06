Христианский праздник отмечают в ночь на 7 января Фото: ИВАНОВА Диана

Губернатор Глеб Никитин поздравляет нижегородцев с Рождеством Христовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин отмечает, что в праздник Рождества было принято помогать тем, кому приходится нелегко. И традиция благотворительных ёлок, которой уже больше века, в наши дни обретает новое наполнение.

– Этот светлый праздник с многовековыми традициями соединяет в себе стремление к добру, семейные ценности, любовь к ближним, – отметил Глеб Никитин. – Здорово, что этот праздник незримо связывает нас с предшествующими поколениями. Свет и тепло Рождества помогают и дарят надежду!

Глеб Никитин выражает в этот праздник благодарность тем, кто возрождает духовное наследие Нижегородской области – Русской православной церкви.

Также губернатор отметил очень значимую помощь добровольцев. Желание нижегородцев помочь сейчас особенно заметно.

– В Рождество желаю всем добра и благополучия! Пусть в ваших домах и семьях царят мир и гармония! С праздником! – говорит Глеб Никитин.