Христианский праздник отмечают в ночь на 7 января
Фото: ИВАНОВА Диана
Губернатор Глеб Никитин поздравляет нижегородцев с Рождеством Христовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Глеб Никитин отмечает, что в праздник Рождества было принято помогать тем, кому приходится нелегко. И традиция благотворительных ёлок, которой уже больше века, в наши дни обретает новое наполнение.
– Этот светлый праздник с многовековыми традициями соединяет в себе стремление к добру, семейные ценности, любовь к ближним, – отметил Глеб Никитин. – Здорово, что этот праздник незримо связывает нас с предшествующими поколениями. Свет и тепло Рождества помогают и дарят надежду!
Глеб Никитин выражает в этот праздник благодарность тем, кто возрождает духовное наследие Нижегородской области – Русской православной церкви.
Также губернатор отметил очень значимую помощь добровольцев. Желание нижегородцев помочь сейчас особенно заметно.
– В Рождество желаю всем добра и благополучия! Пусть в ваших домах и семьях царят мир и гармония! С праздником! – говорит Глеб Никитин.