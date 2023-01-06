«Нижновэнерго» подарил новогодний праздник воспитанникам школы-интерната №1

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго», поздравили с Новым годом воспитанников школы-интерната N°1 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети получили подарки к Новому году – настольные игры, косметические наборы, сладкие подарки и бытовую технику. Все подарки были приобретены на средства сотрудников «Нижновэнерго», собранные в рамках акции «Самая яркая ёлка», которая ежегодно проходит в филиале в течение декабря.

– Подобная акция является хорошей традицией. Благодаря ей у каждого сотрудника филиала есть возможность внести свой посильный вклад в создание новогоднего чуда для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Желаем ребятам и их педагогам крепкого здоровья, счастья и добра! – сказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин.