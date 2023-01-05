16-летняя девушка пропала в Нижнем Новгороде 4 января. Фото: поисково-спасательный центр «Рысь».

16-летняя Юлия Смутина пропала в Нижнем Новгороде 4 января 2023 года. Об этом сообщают представители поисково-спасательного центра «Рысь» в социальных сетях.

По данным поисковиков, около 14:00 девушка ушла с улицы Рождественской и не вернулась.

Приметы Юлии: среднее телосложение, рост 175 сантиметров, волосы русые, зеленые глаза.

Девушка была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы и такого же цвета ботинки. Также на ней была серая вязаная шапка. Сообщается, что при себе Юлия имела черный рюкзак.

- Всех, кто обладает информацией, просим сообщить по телефонам: 8 (831) 28-38-200 или 102, - пишут волонтеры отряда" Рысь".