Более 5,6 миллиардов рублей субсидий получили нижегородские предприятия АПК в 2022 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше 5,6 миллиардов рублей субсидий получили предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2022 году. Об этом информирует заместитель губернатора Андрей Саносян.

По словам замгубернатора, с каждым годом поддержка АПК увеличивается. Так, в 2022 году финансирование выросло на 600 миллионов рублей. Это на 12% больше, чем в 2021 году.

Стоит отметить, что на поддержку животноводства было направлено около 1,6 миллиардов рублей, а на растениеводство выделили 1,8 миллиардов рублей. Кроме того, около 600 миллионов рублей аграрии получили в виде льготных кредитов, а гранты для малых форм хозяйствования составили 236 миллионов рублей. К тому же, производители хлеба, муки, сахара и переработчики молока получили 200 миллионов рублей.

Кроме того, важная роль отводится проектам, которые связаны с развитием населенных пунктов Нижегородской области. Проекты проводятся в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В нее входит газификация, строительстве дорог, возведение культурных и спортивных учреждений, а также строительство жилья для работников.