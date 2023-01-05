Глава города Дзержинска Иван Носков поздравил семью первого ребёнка, родившегося в 2023 году.

Сегодня в Дзержинске из перинатального центра встретили маму первого ребёнка, родившегося в 2023 году. Напомним, им стала девочка весом 3,7 кг и ростом 51 см, которая появилась на свет в ночь с 1 на 2 января в 02:20 по московскому времени. С пополнением семью поздравил лично глава города Дзержинска Иван Носков.

«По-моему, рождение девочки – это хороший знак, ведь женщина, девочка, девушка – это символ домашнего очага, доброты, красоты, гармонии, мира. Всего того, чего так не хватает нашему миру сегодня. Малышке желаю радости, здоровья, любви и удачи, а родителям – терпения и счастья в детях. Здоровья всем вашим близким, новых больших и маленьких побед, успехов и исполнения всех самых заветных желаний в новом году!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Отметим, что новорождённая девочка стала уже четвёртым ребёнком в семье. Родители решили дать ей имя Ясмина.