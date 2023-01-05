Движение транспорта на Стрелке в Нижнем Новгороде перекроют 6-7 января. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта на улице Стрелка в Нижнем Новгороде временно перекроют 6 и 7 января 2023 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Так, движение будет ограничено на участке улицы Стрелка - от улицы Самаркандской до Кафедрального собора. Ограничения будут действовать с 19:00 6 января до 05:00 7 января. Кроме того, движение приостановят по местному проезду от Кафедрального собора до улицы Совнаркомовской.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - отметили в департаменте.

Напомним, движение транспорта у Дворца спорта «Нагорный» на проспекте Гагарина будет временно ограничено 6 января 2023 года.