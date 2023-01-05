Новый микрорайон хотят построить на территории Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый микрорайон хотят построить на территории Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде. Градостроительная концепция развития территории была рассмотрена на заседании Архитектурного совета Нижегородской области в декабре, сообщает региональный Минград.

Так, концепцию нового микрорайона около Бурнаковской низины представило ООО «РТДА», а заказчиком выступила организация ТК «ВолгаТрансОйл».

Стоит отметить, что на заседании были представлены различные варианты развития территории. Каждый из вариантов предполагает строительство нескольких зданий разной высоты. Также строения отличаются друг от друга по форме. Некоторые здания более округлые, а некоторые угловатые.

В итоге Архитектурный совет рекомендовал продолжить работу над третьим вариантом концепции, который предусматривает развитие северо-восточной части территории