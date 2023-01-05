Проезд у Дворца спорта на проспекте Гагарина временно перекроют 6 января. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта у Дворца спорта «Нагорный» на проспекте Гагарина будет временно ограничено 6 января 2023 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Так, транспортное движение будет приостановлено по местному проезду проспекта Гагарина на участке около дома №29. Проезд будет перекрыт для нижегородцев с 7:00 до 20:00.

- Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, - отметили в департаменте.

Нижегородским автомобилистам следует заранее ознакомиться со схемой движения, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Стоит отметить, что 6 января состоится матч между столичным хоккейным клубом «Спартак» и нижегородским хоккейным клубом «Торпедо». Мероприятие пройдет во Дворце спорта в 17:00.