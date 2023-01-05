Новое здание транспортно-пересадочного узла появится в Кстове. Фото: сайт минграда региона.

Здание транспортно-пересадочного узла хотят построить в Кстове. Его архитектурно-градостроительный облик обсудили на заседании Архитектурного совета Нижегородской области в декабре, сообщается на сайте минграда региона.

Так, планируется, что здание будет расположено в Кстове на улице Магистральная. Оно будет выполнено в бело-серых тонах.

Заказчиком выступает Горьковская дирекция по капитальному строительству, а проектировщиком — Нижегородский проектный институт «Нижегороджелдорпроект».

Кроме того, Архитектурный совет дал рекомендации доработать представленное архитектурное решение в части проектирования более цельного здания.