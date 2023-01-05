Митрополит Георгий проведет рождественское богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе. Фото: пресс-служба Нижегородской епархии.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит праздничное рождественское богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Мероприятие пройдет 6 января в 23:45 в кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.

Стоит отметить, что с 6 на 7 января Рождественские богослужения пройдут практически во всех храмах и монастырях Нижнего Новгорода. Нижегородская епархия опубликовала перечень храмов и их адреса, где будут проходить праздничные мероприятия.

- После Рождества до 19 января продолжаются Святки – святые дни, в течение которых отмечается праздник. В эти дни отменяется пост, - подчеркнули в пресс-службе

Ранее сообщалось о том, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил храм в честь Вознесения Господня, который расположен на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Глава Нижегородской митрополии возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме 31 декабря.