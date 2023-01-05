20 камер видеонаблюдения установили в Автозаводском районе. Фото: Иван ВИСЛОВ

20 камер видеонаблюдения дополнительно установили в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Так, камеры появились на территории благоустроенных общественных пространств на улице Веденяпина, Южном шоссе, бульваре по улице Школьной и на территории Культбазы в микрорайоне «Северный».

Стоит отметить, что летом 2022 года 23 видеокамеры установили в сквере по улице Мончегорская, в сквере «Самбо» по улице Дружаева, а также в сквере на улице Героя Прыгунова и у фонтана по проспекту Ильича.

- Ранее вандалы неоднократно проверяли на прочность спортивные и детские игровые площадки на территории благоустроенных скверов. После установки системы видеонаблюдения жалоб от нижегородцев не поступает, - отметил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

Кроме того, сотрудники администрации имеют круглосуточный доступ к системе видеонаблюдения со смартфона, планшета, ноутбука или компьютера.

Примечательно, что эти камеры способны снимать в темноте. Кроме того, они могут рассмотреть детали на расстоянии нескольких десятков метров.