Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 17 января. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев проведет личный прием нижегородцев 17 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мероприятие пройдет 17 января в 14:00 на улице Костина в доме №2. Так, на прием могут записаться как жители Нижегородской области, так иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие на территории региона.

Согласно информации, на каждого заявителя предусмотрено 15-20 минут. Для того, чтобы записаться на встречу, необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области. Стоит отметить, что запись прекратится за 5 дней до начала приёма.

При наличии дополнительных вопросов можно позвонить по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39.