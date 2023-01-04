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НовостиОбщество4 января 2023 18:20

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 17 января

Прием осуществляется по предварительной записи
Полина ШИБАЛКИНА
Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 17 января.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 17 января.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев проведет личный прием нижегородцев 17 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мероприятие пройдет 17 января в 14:00 на улице Костина в доме №2. Так, на прием могут записаться как жители Нижегородской области, так иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие на территории региона.

Согласно информации, на каждого заявителя предусмотрено 15-20 минут. Для того, чтобы записаться на встречу, необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области. Стоит отметить, что запись прекратится за 5 дней до начала приёма.

При наличии дополнительных вопросов можно позвонить по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39.