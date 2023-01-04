Социальный патруль поздравит детей из неблагополучных семей с Новым годом в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социальный патруль поздравит детей из неблагополучных семей в рамках благотворительной акции с Новым годом, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Нижнем Новгороде стартовала благотворительная акция «С добрым Новым годом». В рамках которой дети из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в социально-опасном положении, получат новогодние поздравления.

Так, уже составлены графики посещения семей, которые стоят на межведомственном контроле. Мероприятия пройдут в период зимних каникул.

- В ходе социальных патрулей члены районных комиссий будут не только дарить подарки детям, но и следить за тем, чтобы их родители надлежащим образом выполняли свои обязанности, проводить профилактические беседы с родителями и подростками, - отметила директор департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Галина Гуренко.

По словам Галины Гуренко, благодаря вовлечению подростков в различные формы отдыха, оздоровления и занятости на территории города зарегистрировано снижение количества преступлений совершенными подростками.