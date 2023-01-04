Ледовый городок на Нижегородской ярмарке возобновил работу 4 января

Ледовый городок на Нижегородской ярмарке снова открылся. Фото: телеграм-канал «Нижегородская ярмарка»

Ледовый городок на Нижегородской ярмарке возобновил свою работу 4 января 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Напомним, 31 декабря на Ярмарке из-за потепления закрылась горка, а 1 января приостановил работу и ледовый городок. Как отметили организаторы, они снова откроются, когда вернутся морозы.

Так, 3 января горка на Ярмарке снова открылась после дополнительной заливки, а вот городок еще не работал.

- Ледовый городок пока закрыт: над ним работают скульпторы и возвращают ему былое величие, - подчеркнули сотрудники Нижегородской ярмарки.

И 4 января городок наконец-то снова готов принимать нижегородцев. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Напомним, ледовый городок открылся на Нижегородской ярмарке 27 декабря. В нем расположены три интерактивные скульптуры: изба, тройка и ладья. А также четыре фигуры-открытки: медведь, городецкая роспись, семья, катающаяся на коньках, и ворота в сказку.