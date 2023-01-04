Последствия ночного снегопада ликвидируют в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде ликвидируют последствия снегопада, который прошел в ночь с 3 на 4 января 2023 года. Об этом сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Так, в Нижегородском районе снег вывозят с улиц Горького, Короленко, Минина, Студеной, Рождественской и Почаинской. Кроме того, проводилась противогололедная обработка остановок, тротуаров, мостов, а также лестниц.

В Сормовском районе вывозили снег на улицах Лунской, Новосельской, Бутырской, Большой Починковской и Гаугеля. А сегодня вывоз снега запланирован с улиц Вождей революции, Островского, Федосеенко, а также в Центре Сормова.

В Приокском районе также идут работы по вывозу снега. Так, работы проходят на улице Пятигорской, на проспекте Гагарина и на дороге к районному военкомату. Стоит отметить, что на борьбу со снегом от ДУК вышли 140 дворников. Рабочие очищают лестницы, надземные и подземные переходы.

А в Канавинском районе обработка противогололедными материалами и уборка снега проходит на улицах Коммунистической, Сергея Акимова, Бетанкура, Советской, Стрелке и других. Работы все еще продолжаются.

Работы также ведутся и в Московском районе. Так, автопоезда подметают проезжую часть основных магистралей: Сормовское шоссе, проспект Героев, улицу 50-летия Победы. Кроме того, вывоз снега проходит на улице Куйбышева, Мечникова, Московского шоссе и улице Красные Зори.

В Автозаводском районе расчищают подходы к остановкам на Южном шоссе, улице Лескова, Краснодонцев, Строкина, Аркадия Гайдара, Веденяпина и других. Кроме того, от снега и льда очищают пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки.

По словам главы Советского района Сергея Колотова, в настоящее время работы ведутся на улицах Бориса Панина, Ижорской, Республиканской, Тунгусской и площади Лядова.

А вот в Ленинском районе работы по вывозу снега идут на главной и второстепенной дороге проспекта Ленина, на улице Новикова-Прибоя и Комсомольском шоссе.