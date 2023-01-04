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НовостиОбщество4 января 2023 8:16

Праздник «Новогодний кинолог 2023» пройдет в Нижнем Новгороде 5 января

Мероприятие будет проходить в Зооцентре «Надежда» с 10:00 до 14:00
Полина ШИБАЛКИНА
Праздник «Новогодний кинолог 2023» пройдет 5 января.

Праздник «Новогодний кинолог 2023» пройдет 5 января.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздник «Новогодний кинолог» состоится 5 января 2023 года. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Мероприятие будет проходить в Зооцентре «Надежда» с 10:00 до 14:00. В празднике поучаствуют детские кинологические группы, воспитанники секции конного спорта и дети с ОВЗ.

- В новогоднем празднике примут участие около 200 воспитанников Зооцентра, их родители и гости, - отметили в департаменте.

Нижегородцев ждет новогодняя ёлка, веселые старты со своими питомцами, а также конкурсы «Кенгуру», «Курица-несушка» и «Страшный хозяин».

Также в 12:00 пройдёт практический семинар «Танцы с собаками: как это сделано». Гости праздника узнают о правилах это спорта, этапах постановки танцев. А танцевальные пары представят свои номера.