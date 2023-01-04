Нижегородским предпринимателям упростили получение отсрочки по налогам. Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородским бизнесменам с 1 января 2023 года стало проще получить отсрочку по уплате налогов благодаря введению Единого налогового счета. Об этом сообщает ФСН России.

Теперь налогоплательщик может направить соответствующее заявление и пакет документов через личный кабинет. Заявку о предоставлении отсрочки рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Примечательно, что если возникнет необходимость уточнения данных, то налоговый орган может продлить срок рассмотрения заявления на 20 дней.

Стоит отметить, что с введением ЕНС изменился и порядок представления обеспечения. Так, залог, поручительство или банковскую гарантию можно представить в течение месяца после вынесения решения о предоставлении отсрочки. По старым правилам эти документы нужно было предоставлять сразу вместе с заявлением. К тому же, сейчас не требуется прилагать копии договоров с контрагентами-дебиторами.

Кроме того, для юридических лиц с 1 января отменили требования к наличию чистых активов у организации в размере, превышающем запрашиваемую к отсрочке сумму.