Проблемный ЖК «Солнечный» в Верхних Печерах готов на 98 процентов Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Проблемный ЖК «Солнечный» в Верхних Печерах Нижнего Новгорода почти достроен. Готовность объекта составляет 98 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Дирекцию по строительству.

На данный момент закончены работы по устройству входных групп и пола автопарковки, завершена гидроизоляция стен и монтаж кабеля, слаботочных систем. Также установлены и запущены лифты, проведен монтаж вентиляций.

Как сообщает начальник управления по строительству Региональной дирекции Денис Ляшенко, кирпичная кладка полностью устроена, окна и кровля смонтированы. Также закончены работы по внутренней отделке помещений. В скором времени будут завершены работы по покраске фасада здания.

Напомним, в сентябре 2020 года была запущена процедура банкротства бывшего застройщика ЖК «Солнечный».