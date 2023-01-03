«Торпедо» со счётом 5:2 обыграло «Сочи» на своём льду 3 января Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счётом 5:2 обыграла ХК «Сочи» в домашнем матче КХЛ 3 января.

Стартовую двадцатиминутку первого в этом году домашнего матча соперники отыграли очень тактично, без штрафов. На шестой минуте счёт открыл Максим Летунов - он успешно переправил шайбу от Глеба Иванова в створ ворот. До окончания периода игра концентрировалась преимущественно в зоне гостей. Свои моменты не реализовали Алексей Кручинин и Ю Сато.

Гостям удалось сравнять счёт лишь во втором периоде. Следом на их ворота посыпался град из шайб торпедовцев. Сначала Антон Сизов вернул своей команде преимущество, спустя менее минуты свой момент использовал Кручинин.

Сочинцы взяли 30-секундную паузу, после которой в их ворота прилетело ещё две шайбы - от Виноградова и Кручинина. Не спасла ситуацию даже замена вратаря.

В третьем периоде игроки «Сочи» получили два штрафа и командам предстояло провести 22 секунды, играя 5 на 3, однако следом на штрафную скамейку отправили Кручинина за нарушение процедуры вбрасывания. Воспользоваться численным преимуществом у Нижегородской команды не получилось. Соперник же, напротив, забил свой второй гол.