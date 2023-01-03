Работа по обработке тротуаров и дорог Нижнего Новгорода усилена Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дождь в Нижнем Новгороде сменили низкие температуры и снегопад. Поэтому дорожные службы усилили работу по обработке тротуаров и дорог города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Смена плюсовых температур отрицательными приводит к образованию гололеда. В связи с этим дорожные службы откачивают образовавшуюся воду и одновременно обрабатывают дороги противогололедными материалами. Так как на вечер 3 января прогнозировали снегопад, дороги заранее обработали, особое внимание уделив опасным участкам проезжих частей, мостам, остановкам общественного транспорта и пешеходным тротуарам.

– На дежурстве в праздники и сотрудники домоуправляющих компаний, которым также необходимо в круглосуточном режиме следить за состоянием обслуживаемых ими территорий, – сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников.