Архитектурно-художественная подсветка украсила еще 20 зданий Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Архитектурно-художественная подсветка украсила еще 20 зданий в Нижегородском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на районную администрацию

Подсветку смонтировали на домах №1 и №2/8 по улице Минина, на доме №4 на площади Минина и Пожарского, а также на здании Института международных отношений и мировой истории ННГУ имени Лобачевского. Кроме того, архитектурно-художественная подсветка украсила дома под номерами 3, 4, 5, 6, 7, 9А и 12 на Верхневолжской набережной, здания Нижегородского государственного художественного музея, здание бывшей радиолаборатории, здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, а также дом №2 на площади Максима Горького.

– Еще одна важная туристическая зона, которая получит дополнительное освещение зданий – улица Кожевенная. Подсветка акцентирует дополнительное внимание на зданиях, которые связаны с творчеством Максима Горького, – отметил исполняющий обязанности главы районной администрации Сергей Крутов.