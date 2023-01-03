Аномальное похолодание ожидается в Нижегородской области с 6 по 11 января Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Аномально холодная погода ожидается в Нижегородской области с 6 по 11 января 2023 года. Среднесуточная температура воздуха опустится как минимум на 7 градусов ниже климатической нормы.

– Температура воздуха ночью 6 января -24,-29 градусов, местами -30,-33 градуса, днем -21,-26 градусов, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Опасное погодное явление может привести к различным чрезвычайным ситуациям. Вероятно возникновение аварий, связанных с водоснабжением и газоснабжением, канализацией, а также электроэнергетическими и тепловыми сетями. Также прогнозируются случаи переохлаждения среди населения.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует гражданам во время аномально холодной температуры воздуха ограничить проведение работ на улице. Также важно заранее позаботиться о теплой одежде и обуви.

Газовые плиты и электроприборы не стоит включать для обогрева, если они для этой цели не предназначены.

Нижегородцев просят уделить особое внимание детям и пожилым родственникам и не отпускать их одних на улицу в мороз.

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