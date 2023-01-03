Акция донорской сдачи крови пройдет в Нижегородской области 4 и 5 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодная для всей России акция «С Новым годом, Служба крови!» пройдет в Нижегородской области 4 и 5 января. Нижегородский областной центр крови имени Н.Я. Климовой организует прием доноров на нескольких площадках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В самом центре крови будет принято около 200 человек. Кроме того, еще 300 человек примет добровольное донорское движение.

Мобильный комплекс заготовки крови начнет работу с Шатковского, Навашинского, Выксунского и Павловского районов. В Нижнем Новгороде в акции будут участвовать сотрудники Горьковского автозавода.

– С начала декабря мы планомерно формировали предварительный список желающих сдать кровь и ее компоненты в праздничные дни и в первую половину января, – отметил главный врач ГБУЗ НО «НОЦК» Сергей Чистяков. – Это позволяет накапливать необходимые компоненты в резервном банке крови и выстраивать грамотную логистику выдачи компонентов по запросам.

Напомним, денежная компенсация взамен бесплатного питания для доноров крови в Нижегородской области увеличена в размере.