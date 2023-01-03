Пешеход погиб в результате наезда иномарки под Нижним Новгородом 2 января
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Смертельное ДТП произошло под Нижним Новгородом вечером 2 января. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
На 280 километре автодороги Владимир-Муром-Арзамас водитель иномарки совершил наезд на пешехода.
Volkswagen Tiguan двигался в поселок Ардатов. А пешеход в это время шел в попутном направлении по дороге.
В результате наезда иномарки пешеход получил смертельные ранения.
Ранее мы сообщали о другом смертельном ДТП с участием пешеходов. 2 июля 2022 года в Нижегородской области автомобилист сбил двух женщин. В результате аварии пешеходы погибли.