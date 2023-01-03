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НовостиПроисшествия3 января 2023 6:54

Пешеход погиб в результате наезда иномарки под Нижним Новгородом 2 января

Он двигался в попутном направлении относительно автомобиля
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Пешеход погиб в результате наезда иномарки под Нижним Новгородом 2 января

Пешеход погиб в результате наезда иномарки под Нижним Новгородом 2 января

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло под Нижним Новгородом вечером 2 января. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

На 280 километре автодороги Владимир-Муром-Арзамас водитель иномарки совершил наезд на пешехода.

Volkswagen Tiguan двигался в поселок Ардатов. А пешеход в это время шел в попутном направлении по дороге.

В результате наезда иномарки пешеход получил смертельные ранения.

Ранее мы сообщали о другом смертельном ДТП с участием пешеходов. 2 июля 2022 года в Нижегородской области автомобилист сбил двух женщин. В результате аварии пешеходы погибли.