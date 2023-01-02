Размер денежной компенсации взамен питания для доноров увеличен в Нижегородской области

Денежная компенсация взамен бесплатного питания для доноров крови в Нижегородской области увеличена Фото: Иван МАКЕЕВ

Денежная компенсация взамен бесплатного питания для доноров крови в Нижегородской области увеличена в размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что добровольцам, безвозмездно сдающим кровь или ее компоненты и прошедшим необходимые процедуры, полагается компенсация на питание.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова другие регионы страны от такой практики отказываются и заменяют продуктовый набор на денежную компенсацию. Она составляет 5 процентов от минимального прожиточного минимума в регионе.

По данным министерства здравоохранения региона, денежная компенсация с 1 января 2023 года составляет 736 рублей.

Как отметил главный врач центра крови Сергей Чистяков, все доноры Нижегородской области сдают кровь на безвозмездной основе.