Минобороны хочет взыскать 151,4 млн рублей с нижегородского оборонного завода «Буревестник»

Закрытое судебное заседание состоится 27 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны Российской Федерации подало исковое заявление к АО«ЦНИИ «Буревестник» о взыскании 151,4 млн рублей. Соответствующие документы размещены в картотеке дел Арбитражного суда города Москвы.

Заявление о взыскании неустойки по государственному контракту было подано Минобороны РФ 29 июля 2022 года. Арбитражный суд Москвы принял поступившее исковое заявление.

Представитель ответчика – предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «ЦНИИ «Буревестник» заявил о необходимости проведения судебного процесса в закрытом виде. Это связано с тем, что в материалах дела есть сведения, составляющие коммерческую тайну.

Суд удовлетворил это требование. Заседание по делу запланировано на 27 января 2023 года.