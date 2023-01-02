Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 11:48

Минобороны хочет взыскать 151,4 млн рублей с нижегородского оборонного завода «Буревестник»

Закрытое судебное заседание состоится 27 января
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Закрытое судебное заседание состоится 27 января

Закрытое судебное заседание состоится 27 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны Российской Федерации подало исковое заявление к АО«ЦНИИ «Буревестник» о взыскании 151,4 млн рублей. Соответствующие документы размещены в картотеке дел Арбитражного суда города Москвы.

Заявление о взыскании неустойки по государственному контракту было подано Минобороны РФ 29 июля 2022 года. Арбитражный суд Москвы принял поступившее исковое заявление.

Представитель ответчика – предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «ЦНИИ «Буревестник» заявил о необходимости проведения судебного процесса в закрытом виде. Это связано с тем, что в материалах дела есть сведения, составляющие коммерческую тайну.

Суд удовлетворил это требование. Заседание по делу запланировано на 27 января 2023 года.