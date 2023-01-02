Памятник «Три врача» открыли возле нового корпуса инфекционной больницы в Нижнем Новгороде

Памятник «Три врача» открыли в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Памятник «Три врача» символизирующий нелегкую работу медиков в тяжелый период распространения коронавирусной инфекции, открыли в Нижнем Новгороде 2 января. Он находится на территории нового корпуса инфекционной больницы №23. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, основание памятника было заложено 1 августа 2020 года, в самый разгар пандемии.

Основание памятника было заложено 1 августа 2020 года ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Медики днями и ночами боролись за жизнь каждого пациента. Они делали все возможное, чтобы пандемия отступила, а маски были сняты, чтобы вернулась привычная жизнь.

– Разрывая угрозу вируса во благо человечества, силой заставляя пандемию отступить. Три года прошло, но ощущения живы. И морщины на лицах медиков, седые волосы и тяжеленный стресс - наш пожизненный знак, – пишет в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Белую простыню с постамента тем, кто ежедневно боролся с COVID-19 сдернули Глеб Никитин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Белую простыню с постамента сдернули Глеб Никитин и Михаил Мурашко ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

– Это знак нашего уважения и благодарности за их самоотверженность, ответственность и профессионализм, – пишет Глеб Никитин.