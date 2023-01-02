Энергетики «Нижновэнерго» в роли Деда Мороза и Снегурочки поздравили детей сотрудников с Новым годом и Рождеством

В преддверии Нового года волонтеры филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» организовали традиционное костюмированное поздравление для детей сотрудников.

По выходным, в течение двух предновогодних недель работники филиала перевоплощались в Деда Мороза и Снегурочку и отправлялись в гости к мальчишкам и девчонкам.

В этом году выполнить эту ответственную миссию вызвались Юнисов Максим, Мурзина Светлана, Гурин Андрей, Краснополянская Дарья, Опенков Максим, Мухина Дарья, Осокин Сергей, Соловьева Юлия, Мелешкин Михаил и Минеева Алена. За это время новогодние волшебники лично поздравили более 60 детей. Ребята получили сладкие подарки и игрушки.

Дети очень ждали сказочных гостей, готовили для них стихи и песни, рассказывали о своих заветных желаниях и с удовольствием участвовали в играх. И ребята, и их родители получили незабываемые эмоции и прониклись новогодним настроением.

– Благодарю волонтеров филиала за отзывчивость и участие в таком значимом деле. Наши сотрудники не пожалели личного времени, чтобы подарить детям коллег новогоднюю сказку. Это очень хорошая и добрая традиция. Мы сделаем все, чтобы из года в год она крепла и ширилась, принося радость и маленьким, и взрослым! – сказал и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин.