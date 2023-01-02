Бывший главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков ушел из жизни ФОТО: телеграм-канал «ВОВК»

Бывший главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом на свое странице ВКонтакте сообщает председатель правления Нижегородского отделения Союза архитекторов России Зоя Рюрикова.

Виктор Быков, родившийся в городе Ургуте Узбекской СССР, был признан заслуженным архитектором Российской Федерации. Также в 1997 году он стал членом правления нижегородского отделения Союза архитекторов России. А с 2011 года и по 2018 год Виктор Быков был начальником управления и главным архитектором Нижнего Новгорода.

Прощание с заслуженным архитектором Российской Федерации состоится 3 января в 10.00. Оно пройдет в Доме Архитектора на Верхневолжской набережной,2. Там же в 11.00 состоится и отпевание. На 13.00 назначен отъезд на Бугровское кладбище, а после пройдет поминальный обед.