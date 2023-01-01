Нижегородского депутата Дмитрия Кузнецова могут перевести в другой регион. Фото: страница Дмитрия Кузнецова Вконтакте

Депутата Госдумы РФ от Нижегородской области Дмитрия Кузнецова могут перевести в другой регион. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Напомним, Дмитрий Кузнецов пришел в Госдуму вместо Захара Прилепина, который числился в федеральном списке. Так, руководство поручило ему депутатскую ответственность в Нижегородской области.

В социальных сетях депутат решил подвести итоги своей деятельности. Так, Дмитрий Кузнецов напомнил о задержании экс-главы района, директора крупного завода и главы района. Также депутат вспомнил об увольнениях в администрации и уголовных делах против подрядчиков нижегородских строек. Но самый главный итог, по мнению Дмитрия Кузнецова, это изменение атмосферы среди чиновников.

Дмитрий Кузнецов также сообщил, что его могут перевести в другой регион.

- У руководства есть идея в будущем году перевести меня на другой регион. Если это случится, перейду с чистой совестью, - отметил депутат.