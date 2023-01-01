Сезон охоты на медведя завершился в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сезон охоты на медведя завершился в Нижегородской области 1 января 2023 год. Теперь охота на бурого медведя запрещена. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Так, сезон охоты на медведя проходит в период с 1 апреля по 10 июня, а также с 1 августа по 31 декабря. С 1 января их добыча считается незаконной и может грозить уголовной ответственностью по статье о незаконной охоте. Кроме того, нарушитель выплатит сумму за возмещение вреда, причиненного объектам животного мира - от 180 тысяч до 300 тысяч рублей за одну особь.

Отмечается, что численность медведей в Нижегородской области постоянно растет. В настоящее время их насчитывается более 1,3 тысячи. Примечательно, что больше всего бурых медведей живут на территории Борского, Семеновского, Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского, Ковернинского и Краснобаковского районов.