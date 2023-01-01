Парк «Швейцария» приглашает нижегородцев на программу «7 чудес Нового года». Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парк «Швейцария» приглашает нижегородцев принять участие в программе «7 чудес Нового года». Праздничные мероприятия будут проходить до 8 января 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Сегодня, на 1 января запланирована развлекательная программа, которая будет идти с 17:00 до 19:00. Гостей парка ждет шоу и мастер-класс жонглеров около арт-объекта «Шишка». А на аллее детского парка и центральной площади юные нижегородцы пообщаются с Дедом Морозом, Снегурочкой, забавными мимами, а также куклами парка Паркушей и Садовником. И в 18:00 на центральной площади состоится сказочное представление «7 чудес Нового года».

А вот со 2 по 8 января гостей парка «Швейцария» ожидает развлекательная программа с 12:00 до 14:00, а также с 17:00 до 19:00. Отмечается, что посмотреть на представление «7 чудес Нового года» в эти дни можно будет в 13:00 и в 18:00. Гостей парка также будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка, мимы, Садовник и Паркуша.