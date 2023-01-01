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НовостиОбщество1 января 2023 10:48

Нижегородские театры подготовили масштабную программу в новогодние каникулы

Они начнут работать со 2 января 2023 года
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородские театры подготовили масштабную программу в новогодние каникулы.

Нижегородские театры подготовили масштабную программу в новогодние каникулы.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские театры подготовили масштабную программу в период новогодних каникул как для детей, так и для взрослых. Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени Пушкина приглашает на новогодний спектакль «Щелкунчик». Показы будут проходить со 2 по 6 января ежедневно, а еще 8 января в 15:00.

А вот Нижегородский государственный академический театр драмы имени Горького подготовил спектакли на любой вкус и жанр. Нижегородцев ждут комедии, притчи, классика русской драматургии, а также современные хроники происшествий.

Так, 2 и 3 января состоится постановка «Ключ для двоих». А семейная комедия «Брачный договор» пройдет 3 и 4 января. Посмеяться над комедией «Клинический случай» нижегородцы смогут 4 и 5 января. Также в театре пройдут спектакли «Свадьба Кречинского», «Правда – хорошо, а счастье лучше», «Дни Турбиных» и даже трагедия «Макбет» для поклонников Шекспира.

На сцене ТЮЗа пройдут представления «Волшебные превращения под Новый год» со 2 по 6 января. А еще нижегородцев порадует постановка «Сказка о потерянном времени», которая состоится 7 и 8 января.

Кроме того, нижегородский кукольный театр со 2 по 8 января будет проводить волшебное представление «Новогодние сны Деда Мороза».