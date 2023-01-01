Десять малышей родились в новогоднюю ночь в Нижегородской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Десять малышей появились на свет в новогоднюю ночь в Нижегородской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Примечательно, что мальчиков родилось больше, чем девочек. Так, в период с полуночи до 08:00 1 января 2023 появились 8 мальчиков и 2 девочки. Стоит отметить, что первый мальчик родился сразу же после боя курантов. В роддоме №4 Нижнего Новгорода акушеры приняли роды в 00:05.

Давид Мелик-Гусейнов поздравил совсем еще маленьких нижегородцев с рождением.

- Дорогие новогодние подарочки, хорошенькие и здоровенькие, будьте счастливы, радуйте своих родителей успехами и купайтесь в их любви! – пожелал малюткам министр здравоохранения.