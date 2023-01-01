Нижегородцы смогут отправиться на «родину Морозко» на туристическом поезде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы смогут отправиться на специальном туристическом поезде на «родину Морозко». Рейсы в Варнавин-град, в гости к «сыну Деда Мороза» – Морозко, запланированы на 3 и 5 января 2023 года, информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, нижегородцев встретят веселый разбойник Ляд, хозяин Красной горы, купец Селиванов и сам Морозко. Гостей ожидает экскурсия, которая откроет секреты традиционных промыслов Поветлужья, тематические квесты и мастер-классы. Кроме того, запланирована программа, которая познакомит всех желающих с экспозицией Варнавинского историко-художественного музея.

- Территории вдоль Ветлуги богаты своими ремеслами и промыслами. Здорово, что и дети, и взрослые смогут ознакомиться с историей и традициями области в интерактивном формате, – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Отправиться в Варнавин-град могут нижегородцы всех возрастов. К тому же, туристический маршрут будет интересен и для семейного отдыха. Узнать подробности о поездке можно на сайте.