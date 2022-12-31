Митрополит Георгий освятил Вознесенский храм в Нижнем Новгороде. Фото Александра Чурбанова

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил храм в честь Вознесения Господня, который расположен на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Так, митрополит Георгий возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме 31 декабря. По окончании богослужения ученики нижегородской православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского подарили ему каравай. Митрополит отметил, что храм будет считаться гимназическим.

- Эта церковь — одна из красивейших в Нижнем Новгороде — будет принадлежать, прежде всего, детям, потому что они — наше будущее и именно им мы стремимся отдать все самое лучшее. Надеюсь, что здесь они будут возрастать и укрепляться в вере Христовой, - подчеркнул митрополит Георгий.

Кроме того, глава Нижегородской митрополии поблагодарил всех, кто помогал в восстановлении Вознесенской церкви. Стоит отметить, что за последние два года в храме провели большую ремонтную работу: расписаны стены, своды, столпы, восстановлено мозаичное напольное покрытие и воссоздан исторический иконостас, включающий более 100 образов. Также в Вознесенской церкви установлены 12 колоколов. Их общий вес составляет 4 тонны 881 килограмм.